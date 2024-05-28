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Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller Başiskele’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı  mask
Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 
Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 
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Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden Başiskele, çok önemli organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Başiskele Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Kocaeli’nin en büyük ve Türkiye’nin en donanımlı gençlik merkezi,  Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen törende adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Ülkemizin seçkin ve duayen tiyatro ve sinema sanatçılarının katıldığı film festivali törenine Kocaeli'den ve çevre illerden çok sayıda sinemasever katılım gösterdi. Film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle başlayan 3. Kocaeli Film Festivali Ödül Töreni, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün açılış konuşmasıyla başladı.

Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 

4 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu ana sponsorluğunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde İlk Film Uzun Metraj Kurmaca, Kısa Film, Animasyon ve Öğrenci Filmleri olmak üzere 4 kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj En İyi İlk Film" kategorisinde yönetmenliğini Tufan Şimşekcan'ın yaptığı "Ceylin", "En İyi Kısa Film" kategorisinde ise Cem Terbiyeli'nin "Nefes" filmi ödüle layık görüldü.

"Halk Jürisi Ödülü"nü "Meryem" filmiyle Celal Yücel Tombul, "En İyi Animasyon Film Ödülü"nü "Sessiz Yol" ile Merve Çirişoğlu ve "En İyi Öğrenci Filmi Ödülü"nü "Mola" filmiyle Ahmet Berat Pehlivan aldı.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Turna Misali" filmindeki rolüyle Sennur Nogaylar, "Ulusal Uzun Metraj En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmindeki oyunculuğuyla Engin Şenkan ve "En İyi Görüntü Yönetmenliği Ödülü"nü "Karganın Uykusu" filmiyle Ziya Kasapoğlu kazandı.

"Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi "Can Suyu" filmiyle Deniz Hamzaoğlu, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "Kapı" filmindeki performansıyla Nazlı Pınar Kaya oldu.

3. Kocaeli Film Festivali’nin Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Zihni Göktay ve Meral Çetinkaya'ya takdim edildi. Sinema Emek Ödülleri'nin sahipleri ise Necmi Yapıcı ve Renan Bilek oldu.

Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 
Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 
Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 
Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 

 

Başiskele, 3. Kocaeli Film Festivali´ne ev sahipliği yaptı 

Kaynak: BÜLTEN

# Türkiye, Kocaeli, çevre, tiyatro, deniz

28 May 2024 - 13:00 - Gündem --- Okunma

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