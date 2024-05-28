Başkan Gökçe, Kurban Pazarı’nı gezdi

İLK ETAPTA KURA ÇEKİMİ YAPILMIŞTI
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyelerin kurduğu kurban pazarlarında besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlar arasında alışverişler yoğun bir şekilde sürüyor. Derince Belediyesi’nin Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında yer alan Kadırga Mesire Alanı’na kurduğu Kurban Pazarı da vatandaşlara en güzel şekilde hizmet veriyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden kurban pazarı için gelen satıcıların vatandaşlarla buluştuğu Derince Belediyesi kurban satış alanındaki yerler için ilk etapta Zabıta Müdürlüğü gözetiminde kura çekimi yapılmıştı.
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ
Kura çekiminin ardından kurban satış alanındaki yerlerini açan satıcılar ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Derince Belediyesi’nin ilgili birimlerinden oluşan ekipler görevlerini eksiksiz bir şekilde yapıyor. Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe de kurban pazarını ziyaret ederek burada hayvan satışı yapan besiciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Altyapı düzenlemesinin ardından, alandaki rutin kontroller ve hizmetlerin Derince Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığını belirten Başkan Gökçe, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurban alışverişlerini yapabileceklerini ifade etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.