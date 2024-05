Mustafa Kaya: “Hayalim Kocaelispor’a dönmek”

“HER ŞEYİ BURADA ÖĞRENDİM”

Karamürselspor’un hayatında büyük bir yere sahip olduğunu ifade eden 34 yaşındaki teknik adam, “Ben futbola 8 yaşında başladım. 22 yaşına kadar Karamürselspor’da oynadım. Sakatlıklar çok erken yordu. Karamürselspor’un içinde büyümek size bir kimlik kazandırıyor. Karamürselspor bu anlamda bizim için bir kulüpten çok daha fazlasını ifade ediyor. Burası bizim evimiz gibi. Böyle olunca daha çok fedakarlık yapıyorsunuz, daha çok şeye göğüs geriyorsunuz. Ben çocukken formasını giydiğim Karamürselspor’da teknik direktör olarak da görev yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllarımız bu kulüpte geçti. Hem futbolu hem teknik direktörlüğü burada öğrendim” dedi.

“HER ŞEY GÜZEL OLMAYA BAŞLADI”

Sezon başında özel hayatında yaşadığı bazı gelişmelerin kendisini sezonun güzel geçeceği anlamında da umutlandırdığını ve daha da motive ettiğini ifade eden Kaya, “Sezonun ilk antrenmanına başlarken eşim oğluma gebe kaldı. O zaman onunla birlikte içimize bir umut doğdu. Sezonun ilk antrenmanına başlarken eşimin gebe olduğu haberini aldık, içimize farklı bir umut doğdu. Doğumu da sezonun son maçlarına denk geldi, ciddi anlamda bize şans getirdiğine inanıyorum. Hem oğluma hem kupaya aynı anda kavuşmak inanılmaz bir duyguydu. 2024 uğurlu geldi, çifte sevinçler yaşadık”

“İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAMADI”

Sezon başına değinen Mustafa Kaya, “Bir önceki sezon zaten Play-Off az bir farkla kaçırınca bu sezona dair daha güçlü adımlar atmak için kararımızı vermiştik. Yusuf Baykan’ın sportif direktör olarak gelmesi şartım vardı. Burada Yusuf’u da ikna etmek gerekiyordu ve beni kırmadı. Yoğun bir temponun içinde buldu kendini, çalışmalara hemen başladık. Bu sezon için güçlü bir takımla yola çıkıp şampiyon olmayı hedeflemiştik. Sezon başına biraz geç başladık. Transferde de geciktik. Bizim listemizde yer alan bir çok isim başka takımlarla anlaştı. Takım kurarken aslında işimiz de çok kolay değildi. Temeli iyi atamamaktan endişe etmiştik. Birçok istediğimiz oyuncu alamadık. Sadece sezon başında gardım biraz düşmüştü. Değirmendere-Altınova maçını izlemeye gitmiştik bir önceki sezon Bölgesel Amatör Lig’de rakiptiler. O zaman o maçı izlerken bugün kadromuzda olan İbrahim Demirer’in, Sezgin Bektaş’ın, Hüseyin Akçay’ın, kaleci Mehmet’in bizde olmasını hayal etmiştim. Sezon bitti süreç lehimize göre gelişti ve istediğimiz takımı geçte olsa kurduk”

“KISA SÜRE ANTRENÖRLÜK YAPTIM”

Kocaelispor’da antrenör olarak görev yaptığını bir gün hayalinin yeniden Kocaelispor’a dönmek olduğunu ifade eden Mustafa Kaya, “Çocukken bizim de hayalimiz Kocaelispor’da futbol oynamaktı. Kocaelispor’da o zaman en parlak dönemleriydi. İkinci kez Türkiye Kupası’nı aldığında ben 12 yaşındaydım. Ve futbol oynayan alt yapıda en alt yaş grubunda yer alan bir çocuk olarak Kocaelispor’un etkisi hepimizde oluyordu. Futbolcu olarak nasip olmadı ama kısa bir sürede olsa da antrenör olarak görev aldım. 2014 yılında Bahri Yavuz’un başkanlığı döneminde Mahmut Aydın ile teknik direktör olarak anlaşma sağlanmıştı. Mahmut hoca istifa edince yardımcı antrenörlük görevine devam etmem konusu geçti ama ekip olarak gelmiştik hep beraber gitmek uygun olur demiştik. Yarım kalan bir hikaye var aslında bir gün Kocaelispor teknik direktörü olmak en büyük hedeflerimden bir tanesi. İlçemizin en büyük markasını temsil etme şansım oldu, ilimizin en büyük markası da nasip olur bir gün inşallah”

“ÇALIŞTIK VE MEYVESİNİ ALDIK”

Takımın oyun anlayışıyla ilgili olarak ise “Hayatımda en çok sevindiğim maçlardan biri oldu Bağdat ile oynadığımız final maçı. Onlar da çok hak etti ama birimiz çıkabilecektik. Bize nasip oldu. Takımın az gol atmasından dolayı eleştirildik bazen. Bu bizimde öz eleştiri yaptığımız bir durum. Üzerine birçok çalışma gerçekleştirdik ama hücum olarak beceri de eksik kaldık. Doğaçlama bir oyun asla oynamadık. Bizim mantalitemiz bu oldu. Amatörde böyle kimlikte bir takım oluşturmak kolay değil. Taktik ve teknik disiplini çok iyi uyguladık. Çalıştık ve meyvesini aldık. Maçlarımız çok kısır geçiyordu ama biz maçları o seviyede oynamak, gol yememeyi öğrenmek ve kimlik haline getirmek için haftalarca bazı antrenmanlarda saatlerce çalıştık. Birkaç maç dışında hiçbir maçı da kabul ederek oynamadık, kapanıp rakiplerimizi beklemedik. Baskıya hep ilerde başladık, rakiplerimizi yönlendirdik ve tuzağa düşürmeye çalıştık. Tüm oyuncularım bu oyuna sadık kaldı. Doğaçlama bir oyun oynasaydık yada şansla kazansaydık bu kadar uzun süre kazanan ve gol yemeyen bir yapı oluşturamazdık”

“EŞİM BAŞROL OYNADI”

Eşinden büyük güç aldığını söyleyen Mustafa Kaya, “Eşimde antrenör. Onun bana her zaman büyük desteği vardı. Çok büyük güç aldım kendisinden. Son maça çıkarken soyunma odasında çocuklara, “Bugün burada sonuç ne olursa olsun bir takımı alkışlayacağım. Bana başka takım oyuncularını alkışlatmayın. Ben sizi, dolaylı yönden size emek verenleri alkışlamak istiyorum. Babanız, anneniz, eşleriniz, çocuklarınız , sevgilileriniz. Bu kadar fedakarlık yapmışken bize başkasını alkışlatmayın” dedim. Bunları söylerken eşim de aklıma geldi. Benimle tüm maçlara geldi. Artık doğuma çok az kalmıştı. Her an doğum yapabilecekken maça gitmek zorunda kaldım. Kritik haftalardı. Onu ve oğlumu bırakıp takımın yanında olmam gerekti. Çok zor zamanlar olmasına rağmen karnı burnunda beni motive etmeye devam etti. Benim başarımda başrol oynadı. Herkesin ailesi bu takım için gerçekten büyük fedakarlık yaptık ve çok inandık” dedi.

“YASİN HOCAYA FRİKİK ATTIRACAKTIM”

Güçlü bir teknik ekiple yola çıktığını söyleyen Kaya, “Teknik ekipten yana da oldukça şanslıydım. Zaten yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Yasin hocamla aynı dönemde futbolda oynadık. İkimizde Karamürselspor forması giydik. Mesut hoca da çok önemli bir değer bu ilçe için. Büyük bir samimiyet ve muhabbet vardı aramızda. Dostça, büyük bir neşeyle, yeri gelince birlikte misliyle üzüntüyle bir sezonu bitirdik. Futbolun raconunu biliyorlardı kısacası. Bir maçta yardımcı hocamı da oynattım. Bağdat ile oynadığımız final maçında da Yasin hocama, “Frikik olursa seni oyuna alacağım” dedim. Çok yetenekli bir futbolcuydu Yasin Şişman. İzleyenler, şahit olanlar bunu biliyorlar. Laf olsun diye de oynatmadım. Gerçekten ihtiyacımız vardı ve sahaya sürdük” dedi.

“KALECİ MEHMET GOL ATTI”

Unutulmaz hikayelerin olduğu bir sezon yaşadıklarını söyleyen Mustafa Kaya, “Kaleci Mehmet sakatlığından dolayı bir maç yedek kalmıştı. 3-1 geriye düştük. Mehmet’i santraforu aldım. O gün bize maçı 3-3’e getiren golü attı. O bir puan bizi Play-Off'lara taşıdı. Eli yarıldı. Yarılan, kanayan eliyle oynadı. Bu takımın bu sezon başına gelmeyen kalmadı. Ama birbirimize çok büyük inancımız oldu. Öyle ki Mehmet’in sakat olduğu Hisareyn maçında Yusuf kalede ilk maçını oynamıştı. O da o maçta penaltı kurtardı. O inanmışlık hepimizi sardı. Arslanbey maçında iç sahada bitime 1 dakika kala gol yedik. Maçın bitmesine saniyeler kala orta sahadan mucize bir gol attık. Play-Off'a her anlamda güçlü bir şekilde geldik. Öldürmeyen acı kuvvetlendirir cümlesini hissederek yaşadık”

“BÜYÜK BİR TARAFTARIMIZ VAR”

Karamürselspor taraftarının ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduklarını ifade eden genç teknik adam sözlerini, “Ne zaman ihtiyacımız olsa taraftarımız bizim yanımızda oldu. Gerçekten bizi çok güçlü kıldılar. 12.adam olduklarını çok hissettik. Özellikle iç sahada çok coşkulu maçlar oynadık. Karamürselspor taraftarı içinde sadece bir kulüp değil. Yaşadığı şehrin temsil noktasında gördüğü en değerli oluşum. Bağdat ile iyi maçlar oynadık ama deplasmanda oynadığımız Darıca Türkeli maçı bizim en zor maçımız olmuştu. Grubun en iyi takımı Bağdat olmasına rağmen Darıca maçı bizi çok yormuştu. Talip hoca ve oyuncu grubu saygıyı sonuna kadar hak eden bir takım, işin sonunda başarıya ulaşmamız gurur verici. Oyuncularımı tekrar alkışlıyorum, onlarla gurur duyuyorum. Takım olmayı aile olmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.