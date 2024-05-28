İşte kurbanlık seçmenin püf noktaları! Bu haberi okumadan kurbanlık almayın

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık seçmeye başladı. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını seçerken, veteriner hekimlerden öneri ve görüş almalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

KURBANLIK SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ercan Ödül, Kurban Bayramı’nda sağlıklı hayvanın kesilmesinin çok önemli olduğunu dile getirirken, ateşli, burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, vücudu zayıf, kilo vermiş hayvanların kesinlikle kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

TARIM CEBİMDE

Ercan Ödül, vatandaşların Kurban Bayramı için satın alacağı hayvanın kulağında küpe bulunmasının çok önemli olduğunu ve kurbanın küpesinde bulunan numara ile yaşadığı sağlık problemi ve uygulanan aşı tedavisini ve alacağı hayvan hakkında bilgi edinmek için “Tarım Cebimde” uygulamasını indirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA