Personel maaşları kongre öncesinde ödenecek

Durul, “Takımın Süper Lig’e yükselmesine ağırlık verdik, kaynaklarımızı oralara kullandık. Bu yüzden emekçi maaşlarında biraz gecikme oldu. Personelimiz bize anlayış gösterecektir. Bu hafta içinde, kongre öncesinde ödemeleri yapacağız” dedi. Durul, aylık personel maaş ödeme tutarının 2 milyon TL dolayında olduğunu da açıkladı.
GENÇLERİN PRİMİ KONGREDEN SONRA
Kocaelispor Başkanı Durul, katıldığı TV programında geçen sezon Türkiye Şampiyonu olan U17 takımının kalan primleriyle ilgili de düşüncelerini aktardı. Durul, “400 bin TL tutarındaki primin yarısını nisan ayının ilk haftasında ödemiştik. Kalan yarısını da inşallah kongrenin ardından hesaplara yatıracağız” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.