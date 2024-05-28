7 ilçeye 86 T plaka verilecek! Muhammen bedelleri belli oldu

UKOME’DE KARAR VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Kocaeli kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 84 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık başkanlık etti. Toplantıda verilmesi planlanan 86 taksi plakasının muhammen bedelleri belirlendi. Taksi plakalarında en fazla plaka Derince’ye verilecek.

EN FAZLA T PLAKA DERİNCE’YE

UKOME’de, 2022 yılında Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesine yönelik yapılan taksi plakası ihalesinde kalan 7 T plaka ile Körfez, Derince, Gölcük, Başiskele ve Dilovası’na 79 T plaka verilmesi ile ilgili plakaların muhammen bedelleri belirlendi. 86 T plakanın 15’i Başsikele, 15’i Körfez, 15’i Gölcük, 2’si Darıca, 25’i derince, 2’si Gebze, 3’ü Çayırova ve 9’u da Dilovası’na verilecek. Darıca, Çayırova ve Gebze’deki plakaların muhammen bedelleri 2022 yılında yapılan ihalede verilen en yüksek teklif üzerinden belirlenirken, Körfez, Derince, Başiskele, Dilovası ve Gölcük için ise yeni belirlendi.

BEDELLERİ BELİRLENDİ

T plakaların muhammen bedellerinin belirlenmesinin ardından UKOME ihale tarihi alacak. Belirlenecek ihale tarihinde T plakalar ihale edilecek. Taksi plakalarının ilçelere göre muhammen bedeli şöyle: Başiskele 1 milyon 500 bin, Körfez 1 milyon 600 bin, Gölcük 1 milyon 900 bin, Darıca 2 milyon 470 bin, Derince 1 milyon 600 bin, Gebze 2 milyon 480 bin, Çayırova 2 milyon 400 bin, Dilovası 1 milyon 900 bin.