Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi yılsonu etkinliği

DESİM SERGİSİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Okul Müdürü Ömral Çelik, Müdür Yardımcısı Serap Sevda, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinliğin birinci bölümünde öğrencilerin yıl boyunca Görsel Sanatlar derslerinde yaptıkları resim sergisini İlçe Milli Eğim Müdürü İhsan Özkan açtı.

70 ESER SERGİLENDİ

Görsel Sanatlar öğretmenleri Nigar İnanç ve Çiğdem Çimen rehberliğinde akrilik boya, yağlı boya ve kara kalem çalışmalarından toplam 70 adet sergilendi. Okul Müdürü Ömral Çelik, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederken, "Büyük ilgi gören ve beğenilen etkinliğin önümüzdeki sene sonlarında da geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

MÜZİK PERFORMANSI BÜYÜLEDİ

Okul müzik orkestrası “Grup Spontane” sahne alırken, performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Ardından Müzik Öğretmeni Halil Küçükkahyaoğlu yönetiminde sahneye gelen Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi Öğrenci Korusu sevilen parçaları seslendirdi.



HALK OYUNLARI

Müzik öğretmeni Eda Kurt’un konseri ve ardından Halk Oyunları Öğretmeni Şahin Öztaş’ın liderliğinde okul halk oyunları grubunun, yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş halk oyunları potpurisi yapıldı.

Büyük ilgi gören ve beğenilen etkinliğin önümüzdeki sene sonlarında da geleneksel hale getirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi