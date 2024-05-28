Teleferiğe İzmit’ten hat kuruldu

Kartepe Teleferik hattına ulaşımın sağlanması için UKOME’de iki önemli karar alındı. Daha önce Kartepe’de kurulan ve ring seferi yapan TF2 hattında güzergah değişikliği yapılırken, İzmit’ten teleferiğe ulaşımı sağlayacak olan TF1 hattı kuruldu. Kartepe’de şehiriçi hizmeti veren TF2 Derbent, Maşukiye ve Acısu üzerinden teleferiğe gitmek isteyen vatandaşların ulaşımını sağlayacak.
PLAJYOLU'NDAN KALKACAK
Yeni kurulan hat ise İzmit Plajyolu’ndan kalkarak Kartepe üzerinden teleferik hattına ulaşacak. Yeni kurulan hat ihtiyaç olduğu taktirde devreye alınacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.