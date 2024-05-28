Kırsal bölgelere ulaşım hizmeti devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin köyde oturan vatandaşların şehre ulaşması açısından büyük öneme sahip olan ve 2022 yılında uygulanan Kırsal Bölge ulaşım hizmeti devam edecek. UKOME’de alınan karar ile belediye tarafından 68 hat ile köylere verilen hizmetin sürdürülmesine karar verildi. Kırsal kesimlere velin hizmet karşılığında elde edilen gelir hizmetin sadece yüzde 25 oranındaki giderlerini karşıladığı belirtildi. Ancak buna rağmen bu hizmetin sosyal sorumluluk gibi görüldüğü ve kırsaldaki vatandaşın ihtiyaçlarına ulaşımı açısından devam edilmesi gereken bir hizmet olduğuna dikkat çekildi.