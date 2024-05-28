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Elektronik ödeme sistemlerindeki "istismar"ların hukuki boyutu masaya yatırıldı

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Ödeme ve elektronik para sektöründe hukuki ve adli süreçler İstanbul'da düzenlenen toplantıda ele alındı.

Elektronik ödeme sistemlerindeki "istismar"ların hukuki boyutu masaya yatırıldı mask
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Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve TÖDEB iş birliğinde İstanbul'da "Ödeme ve Elektronik Para Sektöründe Hukuki ve Adli Süreçleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet savcıları, bankacılık uzmanları, emniyet ve jandarma mensupları ile TÖDEB üyelerinin katıldığı toplantıda ödeme ve elektronik para sektöründeki hukuki ve adli süreçler değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, toplantının açılışında, teknolojinin gelişmesiyle bilişim suçlarının arttığını, bu suçların özellikle dijital kanallarda gözlendiğini bildirdi.

Karşılaşılan sorunların bu alanlarda uzmanlaşmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Taş, "Bu itibarla bilişim suçları büroları faaliyetlerini geliştirdi. Özellikle soruşturmaların bilişim alanında olduğunu gözlemlemekteyiz. Günümüzde dolandırıcılık işlemlerinde hızlı bir artış var. Dolandırıcılıklarla etkin bir mücadele için işbirliği yapmamız çok önemli. Suç soruşturmalarının sonuçlanması için işbirliğimizi artırmalıyız. Farkındalığı artırmak amacıyla büyük yol kat ettik." ifadesini kullandı.

Taş, toplantının bu amaçlarına faydalı olmasını umduklarını belirtti.

"Kurumların işbirliği yapması son kullanıcının korunması hedefine bizi ilerletecek"
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin de toplantının, üzerinde durdukları konularla birlikte sektörü daha güvenli bir geleceğe taşıyacak kararlara vesile olacağını bildirdi.

Sektörle ilgili tüm paydaşların bu sürecin bir parçası olarak doğrudan iletişim kurmaya devam etmelerini sağlayacak toplantının hukuki ve adli süreçler açısından çok önemli olacağını anlatan Bilgetekin, şu bilgileri verdi:

"Sektör temsilcileri ile hukuki ve adli süreçlerin ele alınması noktasında tüm tarafların bir masa etrafında buluşmasının çok fayda sağlayacağından eminim. Bankacılık sistemimize ilişkin hukukçuların dile getireceği görüşlerin sürece şekil vereceğine, kolluk kuvvetlerimizin paylaşımlarının toplantı çıktılarını zenginleştireceğine inanıyorum. Günümüzde dijital pazarda dolandırıcılık sayısı ciddi şekilde artmış durumda. En öncelikli hedeflerimizden birisi elektronik ortamdaki dolandırıcılığın önlenmesidir. Bu birliktelik sayesinde 'son kullanıcının korunması hedefine' ilerleyeceğimizden eminim."

Kaynak: AA

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28 May 2024 - 14:47 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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