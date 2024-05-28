Mehtap turları başlıyor: İşte turların tarifeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yapılan mehtap turları 15 Haziran’da başlıyor. Körfez Turu, İzmit-Büyükada, Darıca-Büyükada turlarının güncel gidiş-dönüş fiyatları da belli oldu.
Bu yıl Körfez turu tam 160, öğrenci 120 lira olacak. İzmit-Büyükada turu gidiş-dönüş tam 230, öğrenci 150 lira, Darıca-Büyükada turu ise gidiş-dönüş tam 170, öğrenci 140 lira olacak.
UKOME toplantısında verilen fiyatların sadece turların giderlerinin yüzde 80’nini karşılamasına rağmen kentteki bu talebin karşılanması için turların yapıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.