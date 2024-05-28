Mehtap turları başlıyor: İşte turların tarifeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yapılan mehtap turları 15 Haziran’da başlıyor. Körfez Turu, İzmit-Büyükada, Darıca-Büyükada turlarının güncel gidiş-dönüş fiyatları da belli oldu.

Bu yıl Körfez turu tam 160, öğrenci 120 lira olacak. İzmit-Büyükada turu gidiş-dönüş tam 230, öğrenci 150 lira, Darıca-Büyükada turu ise gidiş-dönüş tam 170, öğrenci 140 lira olacak.

UKOME toplantısında verilen fiyatların sadece turların giderlerinin yüzde 80’nini karşılamasına rağmen kentteki bu talebin karşılanması için turların yapıldığı belirtildi.