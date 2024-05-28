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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. İlk ara dönem tatili 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak. İkinci ara dönem tatili 31 Mart’ta başlayıp, 4 Nisan’da sona erecek. Gelecek yıl eğitim öğretim 20 Haziran 2025’te tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman? mask
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kaynak: AA

# yeni, öğrenciler, çalışma

28 May 2024 - 15:20 - Eğitim --- Okunma

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