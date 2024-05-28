Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa için yapıcı tavırlarının son raddeye kadar muhafaza edeceklerini dile getirip "Yeni anayasa borcumuz var. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. 

Yeni anayasaya ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi. 

"Yeni bir anayasa borcumuz var." diye konuşan Erdoğan, "Yeni hükümet sistemiyle siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Eski sisteme dönüş polemiğinin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz." dedi.

"BÜROKRATİK VESAYETİ DE TEHDİT OLARAK GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin ne kadar güçlü ne kadar köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu hatırlıyoruz. 162 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet eden Sayıştay Başkanlığı'mızın kuruluşunun gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz.

Kamu görevi kaynağı milletin dişinden tırnağından arttırdığı vergiler olan tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan vebali apğır vazifedir. Bütün kamu personellerimiz dünyada ve ahirette hesabı verilemsi çetin olan görevlerden birini icra etmektedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Yasaması yürütmesi ve yargısıyla devlet erklerimizin tamamı millete efendilik taslamak için değil hizmetkarlık yapmak için vardır. Sorumluluk makamından bulunanlarda temel beklentimiz vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde vaktinde ve etkin şeklinde yerine getirmektir. Bu anlayışla hareket ettik. Hantal devlet yapısından çevik ve atılgan devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Tüm vesayet biçimleri gibi bürokratik vesayeti de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit kaynağı gördük. Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Halktan kopuk, görev şuuru eksik eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz.

Daha kaliteli kamu hizmeti sunmak için kurumlarımızın karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindetiz. Bu çalışmalarımızda tüm kamuyu denetleyen Sayıştay Başkanlığı'mızın da önerilerinden istifade ediyoruz.

İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

YENİ ANAYASA MESAJI

Cumhuriyetimizin 100. yaşını geçen sene coşkuyla kutladık. Yaptığımız anayasa değişiklikleriyle anayasanın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık.

Yeni hükümet sistemiyle siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Eski sisteme dönüş polemiğinin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.

Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir.

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır.Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır.

Önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.  

İBB'YE ROMA ELEŞTİRİSİ

Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Kamuda tasarrufu sadece harcamaların kısılması olarak göremeyiz. Mali anlamda daha az kaynak kullanmak bunun bir unsurudur. Kamu kaynaklarını en ekonomilk şekilde kullanırken kurumlarımızın iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesine personelin en verimli şekilde istihdamına kadar birçok boyutu göz önünde tutuyoruz.

Sayıştay'ın konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay'ın hak ettiği konuma biz getirdik.

# yönetim, Türkiye, VAR, hizmet, yeni

28 May 2024 - 15:29 - Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.421 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL