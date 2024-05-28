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Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası

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Özel Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS-2024 için TYT ve AYT sınavlarının provasını yaptı.

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası mask
Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası
Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası
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BÜYÜK HAZIRLIK

Yenişehir ve çarşı şubeleri ile İzmit’te faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü, geçtiğimiz yıllarda YKS-2022’de Türkiye 1.’si ve Türkiye 4.’sü, YKS-2023’de ise Türkiye 1.’si gibi önemli dereceler elde etmişti. YKS-2023’de, Türkiye genelinde birinciliğin yanı sıra, ilk 30’da 5, ilk 100’de 13, ilk 500’de 35, ilk binde 56, ilk 5 binde 164, ilk 10 binde 207, ilk 30 binde 313 ve ilk 50 binde 452 derece çıkararak büyük bir başarıya imza atan Bilgi Köprüsü, bu yıl 8-9 Haziran’da gerçekleşecek 2024 TYT ve AYT sınavlarına da büyük bir titizlikle hazırlandı.

GERÇEK PROVA OLDU

Yıl boyunca YKS-2024 için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Bilgi Köprüsü, son provasını Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nde gerçekleştirdi. ÖSYM kurallarının birebir uygulandığı sınavlarda, sadece mezunlar ve 12’nci sınıf öğrencileri yer aldı. Çift oturumda gerçekleştirilen sınavlara toplam 612 öğrenci katıldı. Hafta sonu gerçekleşen prova sınavında, tıpkı YKS’de olduğu gibi, öğrencilerin üst araması yapılarak cep telefonu, bozuk para gibi eşyalar sınav binasına alınmadı.

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİLER

Ayrıca, sınava giriş evrakları ve kimlik belgeleri kontrol edilerek öğrencilerin sınav binasına girişleri saat 10.00’da başladı. Sınav, 10:15’te başladı ve bu saatten sonra gelen öğrenciler sınava alınmadı. Öğrencilerin gerçek bir sınav deneyimi yaşadığı bu birebir ÖSYM formatında planlanan prova sınavı, toplam 50 görevli personel ile 33 derslikte sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Özel Bilgi Köprüsü Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS-2024 için TYT ve AYT sınavlarının provasını başarıyla gerçekleştirdi.

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası
Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası
Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kurslarından YKS provası

Kaynak: Haber Merkezi

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28 May 2024 - 15:44 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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