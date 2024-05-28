Başiskele yaza hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarına sayılı günler ilçeyi yaza hazırlıyor. Belediye ekipleri, parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve orta refüjlerde bahar aylarında yağışlar dolayısıyla çok fazla uzayan çimleri biçerken, yabani otları da tırpanla temizliyor. Ekipler ayrıca ilçe genelinde günlük mıntıka temizliklerini de yapıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.