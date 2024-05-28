Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi ile ilgili eylem yapan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, işçilerin işe geri alınmasını, iş yerindeki huzur ve barışın bozulmamasını istedi. İşçilerin katıldığı eylemde, atılan işçiler geri alınana kadar mücadelenin sürdürüleceği mesajı verildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem mask
Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem
Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İŞÇİLER BİR ARAYA GELDİ

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Gölcük Tersanesi’nde 4 işçinin işten çıkartılmasının ardından basın açıklaması yaptı. İşçilerin katılımı ile Gölcük Anıtpark’ta yapılan basın açıklamasında ülkesi için fedakârca çalışan milli savunma işçilerine yönelik tutumun derhal ortadan kalkması ve işçilerin işlerine iade edilmesi istendi. İşten çıkarmanın tüm işçileri derinden üzdüğünü söyleyen Şube Başkanı Şakir Akçer, işten çıkarma kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olduklarını kaydetti.

Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem

BİR KALEMDE KARAR VERİLDİ

Hayat pahalılığının milli savunma işçilerinin belini büktüğünü söyleyen Akçer; işçilerin maaşlarının yüzde 50’sini kiraya verdiklerini, kalan kısmı ile de yaşamlarını idame etmeye çalıştıklarını kaydetti. Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında bir de işçilerin işten çıkarılma ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Akçer, “Geçtiğimiz günlerde 4 arkadaşımızın iş akitleri maalesef fesih edildi. Ülkesi için emek veren, evine ekmek götürmek ve çocukları için iyi bir gelecek hazırlamak adına çalışan, çabalayan üyelerimiz yıllardır emek verdiği işlerinden bir kalemde uzaklaştırılmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir ve bu durum bizleri derinden üzmüştür.

Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem

ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler, teşkilatlı olduğumuz askeri fabrika ve tersanelerimizde iş barışını tesis etmek ve üyelerimizin hakkını korumak adına elimizden gelen tüm gayreti gösterirken, böylesi durumların yaşanması bizleri üzmektedir. Bırakın artık ayın sonunu, ortasını dahi getirmekte zorlanan üyelerimizin, bir de işten çıkarılmalarla karşı karşıya kalması izah edilebilir bir durum değildir. Devletimizin yetkililerine ve ilgililerine seslenmek istiyoruz. Bunca sorun ve sıkıntılarla uğraşan üyelerimiz, bir de işten çıkarılma ihtimaliyle yıpranmasın. Alınan bu kararlar bir kez daha gözden geçirilsin ve ülkesi için çalışan, evlatlarının geleceği için çabalayan bu milletin evlatları bir de bu şekilde mağdur olmasın. Arkadaşlarımızın sendika olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

# Kocaeli, HER, Gölcük

28 May 2024 - 15:49 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.715.421 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL