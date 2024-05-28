Gölcük Tersanesi’nden atılan 4 işçi için eylem

İŞÇİLER BİR ARAYA GELDİ

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Gölcük Tersanesi’nde 4 işçinin işten çıkartılmasının ardından basın açıklaması yaptı. İşçilerin katılımı ile Gölcük Anıtpark’ta yapılan basın açıklamasında ülkesi için fedakârca çalışan milli savunma işçilerine yönelik tutumun derhal ortadan kalkması ve işçilerin işlerine iade edilmesi istendi. İşten çıkarmanın tüm işçileri derinden üzdüğünü söyleyen Şube Başkanı Şakir Akçer, işten çıkarma kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek sürecin takipçisi olduklarını kaydetti.

BİR KALEMDE KARAR VERİLDİ

Hayat pahalılığının milli savunma işçilerinin belini büktüğünü söyleyen Akçer; işçilerin maaşlarının yüzde 50’sini kiraya verdiklerini, kalan kısmı ile de yaşamlarını idame etmeye çalıştıklarını kaydetti. Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında bir de işçilerin işten çıkarılma ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Akçer, “Geçtiğimiz günlerde 4 arkadaşımızın iş akitleri maalesef fesih edildi. Ülkesi için emek veren, evine ekmek götürmek ve çocukları için iyi bir gelecek hazırlamak adına çalışan, çabalayan üyelerimiz yıllardır emek verdiği işlerinden bir kalemde uzaklaştırılmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir ve bu durum bizleri derinden üzmüştür.

ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler, teşkilatlı olduğumuz askeri fabrika ve tersanelerimizde iş barışını tesis etmek ve üyelerimizin hakkını korumak adına elimizden gelen tüm gayreti gösterirken, böylesi durumların yaşanması bizleri üzmektedir. Bırakın artık ayın sonunu, ortasını dahi getirmekte zorlanan üyelerimizin, bir de işten çıkarılmalarla karşı karşıya kalması izah edilebilir bir durum değildir. Devletimizin yetkililerine ve ilgililerine seslenmek istiyoruz. Bunca sorun ve sıkıntılarla uğraşan üyelerimiz, bir de işten çıkarılma ihtimaliyle yıpranmasın. Alınan bu kararlar bir kez daha gözden geçirilsin ve ülkesi için çalışan, evlatlarının geleceği için çabalayan bu milletin evlatları bir de bu şekilde mağdur olmasın. Arkadaşlarımızın sendika olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.