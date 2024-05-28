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14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı

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Üyelerini dünya pazarlarına taşımak hedefiyle nitelikli programlar düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası, bu kez Türk Konseyi Ülkelerini, KOTO üyeleriyle iş masasında buluşturdu.

14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı mask
14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı
14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı
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Bir diğer adı Türk Devletleri Teşkilatı da olan Türk Konseyi’ne üye Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan 14 firmanın temsilcisini ilimizde ağırlayan Kocaeli Ticaret Odası, ikili iş görüşmeleri yanı sıra düzenlediği işletme ziyaretleri ile Kocaeli’nin ticari ve sanayi gücünü de tanıtma fırsatı buldu.

14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı

ÖNEMLİ BİR DEĞER VE FIRSAT

24- 25 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşen Türk Konseyi Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri Etkinliği, Türk Konseyi Ticari İlişkiler Paneli ile başladı. Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Türk Konseyi Ülkeleri temsilcileri ile KOTO üyesi iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, “Pandeminin etkisiyle değişen ticari yaklaşımlar ve bölgemizde yaşanmakta olan savaşlar, kardeşlik temelli ilişkilerimizi güçlendirmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Etkinliğimiz, katılımcı tüm ülkeler için önemli bir değer ve fırsattır” dedi. Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova da ülkesinin yatırımcı iş insanlarına sunduğu fırsatlarla ilgili bilgi vererek, Kırgızistan ekonomisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

49 FİRMAYLA, 104 İŞ GÖRÜŞMESİ

Panelin akabinde, ikili iş görüşmelerine geçildi. KOTO hizmet binasında gerçekleşen ikili iş görüşmeleri, 4 ülkeden 14’ü yabancı, 35’i KOTO üyesi toplam 49 firmanın katılımı ile gerçekleşti. Tüm gün süren etkinlikte; makine imalatı, metal, metal işleme, plastik, kauçuk, otomotiv yan sanayi, kimya, inşaat, yapı malzemeleri, orman ürünleri, mobilya, enerji, elektrik-elektronik, gıda, turizm, gayrimenkul ve dayanıklı tüketim malzemeleri sektörlerinde toplam 104 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İŞYERLERİNE SAHA ZİYARETLERİ

Etkinliğin 2. Gününde Kocaeli Bilişim Fuarı’nı ziyaret eden heyet, burada bilişim sektöründe faaliyet gösteren Kocaelili firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Akabinde saha ziyaretleri gerçekleştiren Türk Konseyi Ülkeleri heyeti, hedef sektörlerde üretim yapan işletmelere konuk olarak kapsamlı bilgi aldı.

14’ü yabancı 49 iş insanı, 104 iş görüşmesi yaptı

BAŞKAN BULUT: ÜYELERİMİZE DÜNYA PAZARLARINDA KILAVUZLUK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türk Konseyi Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ni verimli bir sonuçla tamamladıklarını vurgulayarak katılımcı ülkelere teşekkür eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Kardeşlik bağlarımızı ticaretle pekiştirmek adına düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri etkinliğimiz çok verimli geçti. Heyetimizi KOTO üyesi iş insanlarıyla aynı masada buluşturup, aynı zamanda Kocaeli iş dünyamızın yetkinliklerini de birebir gösterme fırsatı bulduk. İkili iş görüşmelerinin somut adımlarla taçlandırılmasını bekliyoruz. KOTO olarak bundan sonraki süreçte de, firmalarımıza dünya pazarları ile ticarette kılavuzluk etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

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28 May 2024 - 15:52 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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