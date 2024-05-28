Yeni eğitim modeli öğretmenlere anlatıldı

KARTEPE’DEKİ OKUL MÜDÜRLERİ KATILDI

Bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üzerine çalışmalar yapılan eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Yeni modelin onaylanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, modeli okullarda öğretmenlere anlatmaya başladı. Bu kapsamda Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde, Kartepe’deki okulların müdürlerine ve yöneticilerine söz konusu model anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı ve birçok ismin katıldığı programda modelle ilgili konuşmalar yapıldı.

BİR KUŞUN TEK KANATLA UÇMA İMKÂNI YOK

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek konuşmasında, “Bakanlığımız müfredatı sunduğunda yaklaşık 2 hafta askıda kaldı ve onaylandı. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Eğitim ve öğretim birlikte değil diye serzenişte bulunuluyordu. Bu müfredat ile ikisini bir araya getirmiş oluyoruz. Bir kuşun tek kanatla uçma imkânı yoktur. İki kanat varsa uçar. Bu müfredatla bir kanat eğitim diğer kanat ise erdem oluyor. Kültürümüz, tarihimiz derya deniz ve bizler hep eğitim sistemi arayışındayız. Kaybettiğimizi, kaybettiğimiz yerde arıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLGE NESİLLERİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de yeni modelle ilgili sunum yaptı. Akmanşen konuşmasında, “Türk eğitim sistemi, bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı, güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi, sadece medeniyete uyum sağlayan değil etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesilleri yetiştirmeyi hedefler.

ÇOCUKLARIMIZI HUZURLU İNSAN YAPACAK

Yeni modelde okuryazarlık eğitimleri var. Bunlardan biri de ekonomi okuryazarlığı. Son dönemde Gölcük’te yaşanan bir olay gündemde. Öğretmenimiz bordro okuyabilseydi, yaşanan hırsızlığa engel olurdu. Neyse ki yeni müfredatta ekonomi okuryazarlığı var, benzer olaylar daha hızlı anlaşılacak. Yeni modelde eğilimlere de yer veriliyor. Benlik, sosyal, entelektüel eğilim başlıkları altında eğilimler toplanıyor. Bu model çocuklarımızı huzurlu insan yapacak, daha sonra da huzurlu aile ve toplumu ortaya çıkaracak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim müfredatında sadeleşmeye gidildi. Türkçe dersinde sadeleşme yapılmadı.

EĞİTİM ALAMAZLARSA DERSLERE GİREMEZLER

‘Müfredatta sadeleşme ile ders saatlerinde sadeleşme yapıldı mı’ sorusu akıllara gelebilir, şimdilik sürede sadeleşme yok. Süreci sağlıklı şekilde yürütmek ve anasınıfı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfta eğitim verecek öğretmenleri belirlemek müdürlerimize düşen en önemli görev. Anasınıfı, birinci, beşinci, dokuzuncu sınıf öğretmenlerimizi hızla belirlemeliyiz çünkü bu hocalarımız eğitim alacak. Eğitim alamayanlar, bahsettiğimiz sınıflarda derse giremeyecek. Değişimler yorar ama bizler eğitimcileriz. Eğitimcilik biraz da yorulmaktır” sözlerini kaydetti.