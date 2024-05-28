İzmit kırsalında muhtar buluşması

BELEDİYE TAM KADRO

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk’ün yanı sıra, muhtar buluşmasına yönetim kademesinden İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç, Ali Filiz ve kırsal mahallelerin muhtarları katıldı.

BU YIL; TEMİZLİK YILI

Programda Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordineli bir şekilde köylerde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtilerek muhtarlar talep ve önerileri dinlendi. İzmit Belediyesi yetkilileri kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini, sorunları hızlı bir şekilde çözmek adına çaba sarf edeceklerini vurguladılar.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, bu yılı ‘Temizlik Yılı’ olarak ilan ettiklerini, bu doğrultuda bir yola çıktıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi