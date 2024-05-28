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28 May 2024 - 16:13- Gündem G:

Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bıraktı

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Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan fabrikasında Özçelik-İş Sendikası ve işverenin işçilerin rızasını almadan imzaladığı toplu sözleşmeye karşı işçiler iş bırakma eylemine başladı. İşçiler, haklarının verilmesini aksi halde üretim yapmayacaklarını söyledi.

Süriye Çatak Tek
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Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bıraktı
Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bıraktı
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300 İŞÇİ EYLEMDE

Dilovası’nda üretim yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 300 işçi iş bıraktı. Özçelik-İş Sendikası üyesi olan işçiler, sendika ile işveren arasında ocak ayında başlayan ve grev sürecine gelinen toplu iş sözleşmesinin taleplerinin altında imzalanmasına tepki gösterdi. İş bırakan işçiler grev günü işveren ile masaya oturup sözleşmeyi imzalayan Özçelik-İş Gebze Şubesine ve işverene tepki göstererek hakları verilene kadar üretim yapmayacaklarını söyledi. İşçilerin eylemi ise halen devam ediyor.

 

Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bıraktı

GREV GÜNÜ ANLAŞTILAR

Tersanelerde kullanılmak üzere gemi parçası üreten fabrikada çalışan işçiler adına işveren ile Özçelik-İş Sendikası ocak ayında toplu sözleşme masasına oturdu. Görüşmelerde masada anlaşma sağlanamadı. Grev aşamasına gelinen sözleşmede 27 Mayıs’ta greve çıkılmasına karar verildi. Ancak grev günü sendika ile işveren masaya oturdu. Yapılan anlaşmada işçilerin ücretlerine yüzde 94 oranında zam yapıldığı açıklandı. İşçilere yüzde 94 oranındaki zammın saat ücretlerine yapıldığı söylendi.

 

Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bıraktı

İŞÇİLER BİR GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Ancak işçiler bugün fabrikaya geldiklerinde verilen yüzde 94 oranındaki zammın saat ücretlerine değil, saat ücretleri, sosyal haklar, prim ve tüm yan haklar dahil olmak üzere olduğunu öğrendi. Bunun üzerine işçiler iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, “Şu an saat ücretlerimiz bürüt 170 liraya çıktı. Bürüt yevmiyemiz 1360 lira civarında. Maaşımız ise 35 bin lira civarına geldi. Tersanelere üretim yapan bir fabrikanın işçileri olarak bunu kabul edemeyiz. Şu anda sektördeki işçilerin en altında kaldık.

 

İŞÇİNİN RIZASI ALINMADI

Bizlerin rızası alınmadan imzalanan sözleşmeyi kabul etmiyoruz. İşverenin bizim taleplerimizi dikkate almasını ve bizim taleplerimiz doğrultusunda bir sözleşmeye imza atmasını istiyoruz. Eğer sendika böyle bir sözleşmeyi kabul edebiliyorsa ocak ayında sözleşmeyi imzalasaydı. Biz bu sözleşmeye güvenerek borca girdik. Gerçekten çok zor durumdayız. Paramız bu süreçte eridi gitti. Sendikanın ve işverenin tekrar düşünmesini istiyoruz” dedi.

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28 May 2024 - 16:13 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Yalanmı - Valla artık bu sendikalar kendine çeki duzen vermeli , bu kaçıncı oluyor işçiye sorulmadan sozlesme diretmek imzalamak moda oldu.insanlar sendikadan korkar hale geldi.İsyeri temsilcisi atamayla degil secimle olamli nerede demokrasi.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 16:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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