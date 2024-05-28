Türkiye'nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" dedi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bugün itibarıyla 266 baz puan civarında seyrediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.