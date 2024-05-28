Vali Yavuz Kandıra’da gölet incelemesi yaptı

SAFALI GÖLETİ VE SULAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

DSİ yetkilileri eşliğinde Safalı Gölet’inde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, gölet hakkında bilgiler alarak devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Alanı gezen Vali Yavuz, sulama boruları kaynak işlemini (hidrant boru kelepçesi) yerinde görüp, gelinen son durum hakkında bilgiler alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Kavaklı deresinden beslenen ve Safalı, Beyceğiz, Burhanlı, Omurcalı, Çalköy ve Bollu Köylerine ait arazilerin sulama suyu ihtiyacının karşılamasına yönelik oluşturulan Safalı Gölet’ine entegre edilen 14 bin 591 metre modern basınçlı boru sistemi sayesinde 2 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir.

ARIKLAR GÖLETİ VE SULAMA ALMANINI ZİYARET ETTİ

Devlet Su İşleri yatırımlarını inceleme ve saha ziyaretlerini sürdüren Vali Seddar Yavuz, tarım arazilerini sulama amacıyla oluşturulan Arıklar Göleti ve Barajında incelemelerde bulundu. Kandıra Arıklar Göleti üzerinde kurulu 12 milyon metreküp depolama hacmi ile 18 bin 640 dekar zirai arazide sulama imkânı sağlayacak olan Arıklar Baraj alanında incelemeler de bulunan Vali Yavuz, yetkililerden gölet ve buna bağlı olan barajın donanımları, sulamaların yapıldığı araziler ve buna bağlı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Gıda arz güvenliği noktasında yapılan bu çalışmalara ehemmiyet verildiğini belirten Vali Yavuz, kuraklık ve buna bağlı su kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bugün DSİ Bölge Müdürümüz ve diğer teknik ekibimizle birlikte Kandıra ilçemizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yatırımları yerinde inceliyoruz. Şu anda Arıklar Göleti üzerinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgede 18 bin dekar alanı sulu tarıma açmış durumdayız. İlave olarak bir 6 bin dekar daha alanda sulu tarıma geçmek için proje ve diğer faaliyetlerimiz devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi iklim değişikliği ve küresel ısınma vesilesiyle gıda arz güvenliğinin çok daha önemli hale geldiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle göletlerin yapımı ve tasarruflu bir şekilde tarımsal sulamaya açılması fevkalade önem arz ediyor.”

TARIM GELİRLERİMİZİ ARTIRACAK SULAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bölgede 9 bin 500 dekarlık alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor diyen Vali Yavuz, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Bu bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin sorunlarını çözmek üzere toplulaştırma yapıyoruz. Vatandaşlarımız tek bir parça arazileri üzerinde daha etkin tarımsal faaliyet gerçekleştirebilecekler. Parsel sayısı 35 bin ve yaklaşık 18 bin civarında da işletmeyi etkileyecek bir konu. Bu doğrultuda ki çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan bugün Safalı Göleti ve sulaması ile ilgili yerinde incelemelerde bulunduk. Orada da yine 2 bin 400 dekar alanın sulanması ile ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız bittiğinde vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin tarımdan elde edecekleri ürünlerin verimi ve bu sayede de gelirleri artacak inşallah. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinde önümüzü daima açan ve bizi her daim destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve gerçekten ülkemizin en saygın ve en başarılı kurumlarından olan DSİ Genel Müdürlüğüne ve buradaki kıymetli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz bu alanda önemli hizmet ve yatırımları devreye soktu. İnşallah hep beraber daha iyilerini yapmak için çalışacağız. İlimiz; her ne kadar bilim, sanayi ve teknoloji kenti olsa da tarım şehri olarak bilinen birçok ilden daha fazla tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda da özellikle Marmara Havzasında 25 milyon insanın yaşadığını düşünürsek Kocaeli gibi İstanbul’un dibinde, iki denizi ve bir gölü olan ve ulaşım hatlarının merkezinde bulunan ilimizde tarımsal faaliyetlerin artmasına büyük önem atfediyoruz. İşte bu projelerimiz de bunların en somut örneklerindendir. Bu vesileyle yapılan bu yatırımların çiftçilerimize, bu mahallelerde yaşayan kardeşlerimize ve tüm Kocaeli’mize hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

SAFALI MAHALLESİ SAKİNLERİ VE SAFALI İLK VE ORTAOKULU ZİYARET ETTİ

Yapılan incelemelerin adından Safalı Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Vali Yavuz, çay ikramı eşliğinde sıkıntı ve talepleri dinleyerek bir süre hasbihal etti. Mahalle Muhtarı Tevfik Girgin ve beraberindekilerle mahalleyi gezen, karşılaştığı vatandaşlara selam veren Vali Yavuz, bahçe işleriyle uğraşan çiftçilerimize de kolaylıklar diledi. Daha sonra mahalle içerisindeki Safalı İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Vali Yavuz burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı temennilerini ileten Vali Yavuz, öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi, okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgiler aldı. Vali Seddar Yavuz’a ziyaretlerinde; Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, DSİ Şube Müdürü Doğan Kahraman, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Efe, DSİ Bölge Müdürlüğü İşletme Şube Müdürü Betül Göçmen ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi