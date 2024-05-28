Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ABD ordusunun ikinci süvari alayında görevli istihkam subayı Yüzbaşı Sean Mcgivney, patlayıcılar ve geçit açma faaliyetleriyle destek olmak için tatbikatta bulunduklarını belirtti.
Yüzbaşı Mcgivney, diğer amaçlarının da Türk istihkam birlikleriyle görüş alışverişinde bulunmak ve Türk-Amerikan orduları arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmek olduğunu aktararak, "Tatbikata katılmaktan büyük mutluluk duyduk. Türk Silahlı Kuvvetleri bizi iyi bir şekilde ağırladı ve birlik olarak olumlu bir deneyim kazandık." dedi.
Kosovalı bir asker ise tatbikat hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Türk askeriyle çalışmak büyük bir keyif. Aynı zamanda harika bir deneyim. Biz onlardan çok şey öğrendik. Türk ordusu, en güçlü ordulardan biri. Onlarla işbirliği içerisinde olmak onur ve memnuniyettir. Kosova ve Türkiye, kardeş iki ülkedir. Efes-2024 gibi büyük bir tatbikatta Türk ordusyla hareket etmek bana büyük bir gurur veriyor."
Videoda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.