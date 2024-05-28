Yavuzspor’da Elmaser güven tazeledi

Kulübün 60 Evler son durukta bulunan kendi tesislerinde yapılan kongrede 45 üye katılım sağladı. Mevcut başkan Volkan Elmaser yeniden aday oldu. Tek listeyle gidilen seçimde Elmaser güven tazeledi, yeniden başkan oldu.

HEDEF SÜPER LİG

Yeni yönetim kurulunda Raşit Erdinç, Levent Köse, Kemal Bayraktar, Ümit Öcal, Serkan Ersöz, Haluk Giyim, Şakir Tunayooğlu, Hıdır Aydın, Davut Keskin, Buğra Süleymanoğlu, Dursun Ordukaya ve Ahmet Ege yer aldı. 104 üyesi bulunan kulübün 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan genel kurula katılımın fazla olması sevindiriciydi. Yeniden başkan olan Volkan Elmaser, geçen sezon son hafta kaçırdıkları Süper Lig’e bu sezon oluşmak istediklerini söyledi. Elmaser alt yapı faaliyetlerine daha fazla önem vereceklerini de belirtti. Kongrede divan başkanlığını Cebrail Aydın, Levent Köse ve Ahmet Ege yaptı.

KATILIM- Yavuzspor tesislerinde yapılan genel kurula üyelerin ilgisi büyüktü.

YÖNETİM- Volkan Elmaser yeniden başkan oldu. Yeni yöneticiler birlikte.

KEMAL BAYRAKTAR- Zeki Aygün’ün belediye başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Kemal Bayraktar da Yavuzspor yönetiminde yer aldı.

Kaynak: Spor Servisi