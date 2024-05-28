1.Küme’ye son iki bilet kimlerin olacak?

İKİ MAÇ DA SAAT 19.15’TE BAŞLAYACAK

2.Amatör Küme’de Play-Off final maçları bu akşam oynanacak Elemeler sonrasında finalist olan Gölcük Asarköy ile Ereğlispor Avni Kalkavan, Turgutspor ile Yenidoğan Serdarspor ise Derince Belediyesi sentetik sahada karşılaşacak. Her iki maç da saat 19.15’te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelelerde normal süre berabere biterse uzatmaya gidilecek, eşitlik sürerse penaltılarla sonuç alınacak.

SEZON BU AKŞAM NOKTALANACAK

Kader belirleyecek mücadelelerde dostluğun öne çıkması. Maçlara gerek takım taraftarları gerekse futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu maçların ardından 1.Amatör Küme’ye çıkan son iki takım belli olacak. Gölcük Asarköyspor-Ereğli maçını Mustafa Çalışkan, Turgutspor- Yenidoğan Serdar maçını ise Gökmen Ortak yönetecek. Bu akşamki maçlarla birlikte 2.Amatör Küme’de sezon noktalanacak.

Kaynak: Spor Servisi