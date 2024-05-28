Efsaneler sahne aldı

Doğukışla Çim Halı Tesisleri’ndeki açılış oldukça görkemliydi. Kocaelispor’un bir çok eski başkanı, şimdiki başkan, çok sayıda eski futbolcusu törene katıldı. Futbol severlerin de Kocaelispor Efsaneleri Zafer Balkaya Elektrik ile İŞKUR arasında oynanan açılış maçına ilgisi büyüktü.

Zevkli, bir o kadar çekişmeli geçen maç 4-4 sona erdi. HV Enerji ise Gölcük Master’e 5-2 üstünlük sağladı. Tecrübeli olgunlar kategorisine dahil bu maçların ardından genç olgunlar B’de M.A. Gayrimenkul, Dileklispor’u 6-1 ile geçerken, Çağdaş Kocaeli Alpha Team, PlajYolu Gençlik’i 5-1 mağlup etti. Tertip Komitesi Başkanı Tuncay Budakin açılışa denk katan Kocaelispor efsanelerine teşekkür etti.

KOCAELİSPOR EFSANELERİ- Kocaelispor’un eski futbolcularından kurulu Kocaelispor Efsaneleri Zafer Balkaya Elektrik ilk maçında berabere kaldı.

ESKİ BAŞKANLAR- Geçmiş dönemde Kocaelispor başkanlığı yapan İsmail Kalkandelen, Bahri Yavuz, Nebil Uzun, muammer Çelik, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, Kocaelispor’un şimdiki başkanı Recep Durul, ASKF Başkanı Murat Aydın ile tertip komitesi başkanı Tuncay Budakin birlikte.

İŞKUR- Eski şöhretlerden oluşan ekip ilk maçında iyi bir oyun sergiledi, 4-4 berabere kaldı.

KATILIM- Doğukışla Tesisleri’nde düzenlenen geleneksel turnuvanın startı verildi. Açılışa katılanlar birlikte.

Kaynak: Spor Servisi