Sıla transferin gözdesi

KOCAELİ BAYAN FK’DA TALİP
Bu sezon Kadınlar 3.Lig 13.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karamürsel Belediyespor Kadın Futbol Takımı sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Attığı 9 gol ve yaptığı asistlerle dikkatleri çeken takımın kaptanı Sıla Arslantürk diğer takımlarında dikkatini çekti. Sıla’ya Kocaeli Bayan FK başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Asya ve Ataşehir mercek altına aldı. 2.Lig ekiplerinden Tuzla Sahil ve Düzcespor’da Sıla’yı listeye ekleyen kulüpler arasında yer alıyor. Eskişehir Büyükşehir ve Yalovaspor’un da transferi için nabız yokladığı Sıla için Karamürsel Belediyespor’un önceliği Kocaeli Bayan FK olacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.