Emir veda etti

“HİKAYEMİN SONUNA GELİYORUM”
Kocaelispor'da bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan 19 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kocaelispor'a veda etti. Emir Ortakaya bu sezon oynadığı 31 maçta 3 gol 2asist ile oynadı. Genç savunmacı veda mesajında, “Koca bir sene, karşılıksız destek ve sevgi. Büyük hedeflerle yola çıktığımız bir sezonda, taraftarımızın da desteğiyle çok mutlu günler geçirdim. Edindiğim tecrübeler ve de Kocaelispor taraftarının sevgisiyle buradaki hikayemin sonuna geliyorum. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.