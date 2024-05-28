Sönmez’den taraftara uyarı

Sönmez, derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“SİZLERDEN RİCAMDIR”

“Sevgili Kocaelispor taraftarları. Önümüzde kongre süreci var. Kocaelispor’umuz için en hayırlısını temenni ediyorum. İnşallah şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki bu sene şampiyonluk gelecek, hodri meydan olarak bize de çok görev düşüyor. Kulübümüze saha kapama, seyircisiz oynama gibi cezalar gelmemesi için sahaya çakmak, su, bozuk para gibi maddeler atmayalım, koltukları kırmayalım. Sizlerden ricamdır. Hem maddi, hem manevi sıkıntılarını çekiyoruz. 6222 var, her yerde kameralar var, tespit ediliyor ceza alıyorsunuz. 1 sene imza hiç gerek yok sonra sevdamız olan Kocaelispor’umuzu yalnız bırakmamak için her zaman yerimizde olmamız gerekiyor. Bizim işimiz tribün yapmak, bunlar da tezahüratlarla bayraklarla pankartlarla olur. Hepinizi seviyor, Allah’a emanet ediyorum. Saygılarımla”

Kaynak: Spor Servisi