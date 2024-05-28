Durul eski futbolcularla buluşacak

Körfez ilçedeki Çeto’nun yeri Restoran’da gerçekleşecek yemek saat 20.00’de başlayacak. Yemeğe Kocaelispor’da farklı dönemde forma giyen 40 futbolcu davet edildi. Önümüzdeki hafta aynı sayıdaki futbolcuyla ikinci buluşma gerçekleşecek. Başkan adayı Durul eski futbolculara seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verecek, onların fikirlerini alacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.