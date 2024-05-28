2. 2 milyon TL para cezası aldık

36 MAÇIN 14’ÜNDE CEZA ALDIK

Kocaelispor Kulübü, geçen sezon taraftarının neden olduğu saha olayları, küfürlü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle toplamda 2 milyon 236 bin 154 TL para cezasına çarptırıldı. Lig boyunca oynadığımız 35 maçın 14’ünde para cezasıyla karşılaştık. 17 iç saha maçının 11’inde ceza aldık. Maçlardan gelen para cezasının toplamı 1 milyon 755 bin 900 TL.

EN ÇOK SAKARYA, EN AZ KEÇİÖREN

Başkan ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamalarından dolayı da 478 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştık. En yüksek para cezası, en fazla taraftar önünde oynadığımız Sakaryaspor maçında geldi. Ezeli rakiple yaptığımız maçın faturası 372 bin TL olarak karşımıza çıkmıştı. Göztepe, Manisa FK, Eyüp ve Erzurum FK maçlarında ceza 100 binin üzerindeydi. En düşük ceza Keçiörengücü maçında geldi.

Hangi maçta kaç para ceza aldık?

Sakaryaspor 372.000

Göztepe 152.000

Manisa FK 146. 400

Eyüpspor 131.500

Erzurum FK 108.000

Tuzlaspor 95.000

Çorum FK(Play-Off) 84.500

Boluspor 84.000

Ümraniye(Dep) 69.500

Çorum FK 60.000

Ümraniye 56.000

Boluspor(D) 42.000

G.Birliği 35.000

Keçiörengücü 20.000

Kaynak: Spor Servisi