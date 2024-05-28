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2. 2 milyon TL para cezası aldık

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TFF Disiplin Kurulu geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’a 2 milyon 236 bin 154 TL para cezası kesti. 35 maçın 14’ünde, 17 iç saha maçının 11’inde para cezası aldık.

2. 2 milyon TL para cezası aldık mask
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36 MAÇIN 14’ÜNDE CEZA ALDIK

Kocaelispor Kulübü, geçen sezon taraftarının neden olduğu saha olayları, küfürlü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle toplamda 2 milyon 236 bin 154 TL para cezasına çarptırıldı. Lig boyunca oynadığımız 35 maçın 14’ünde para cezasıyla karşılaştık. 17 iç saha maçının 11’inde ceza aldık. Maçlardan gelen para cezasının toplamı 1 milyon 755 bin 900 TL.

EN ÇOK SAKARYA, EN AZ KEÇİÖREN

Başkan ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamalarından dolayı da 478 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştık. En yüksek para cezası, en fazla taraftar önünde oynadığımız Sakaryaspor maçında geldi. Ezeli rakiple yaptığımız maçın faturası 372 bin TL olarak karşımıza çıkmıştı. Göztepe, Manisa FK, Eyüp ve Erzurum FK maçlarında ceza 100 binin üzerindeydi. En düşük ceza Keçiörengücü maçında geldi.

 

 

Hangi maçta kaç para ceza aldık?

Sakaryaspor                   372.000

Göztepe                             152.000

Manisa FK                          146. 400

Eyüpspor                            131.500

Erzurum FK                       108.000

Tuzlaspor                           95.000

Çorum FK(Play-Off)        84.500

Boluspor                            84.000

Ümraniye(Dep)                 69.500

Çorum FK                           60.000

Ümraniye                           56.000

Boluspor(D)                       42.000

G.Birliği                              35.000

Keçiörengücü                    20.000

 

Kaynak: Spor Servisi

# başkan, para, ceza, kocaelispor, Sakarya

28 May 2024 - 20:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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