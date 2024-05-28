2. 2 milyon TL para cezası aldık

36 MAÇIN 14’ÜNDE CEZA ALDIK
Kocaelispor Kulübü, geçen sezon taraftarının neden olduğu saha olayları, küfürlü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle toplamda 2 milyon 236 bin 154 TL para cezasına çarptırıldı. Lig boyunca oynadığımız 35 maçın 14’ünde para cezasıyla karşılaştık. 17 iç saha maçının 11’inde ceza aldık. Maçlardan gelen para cezasının toplamı 1 milyon 755 bin 900 TL.
EN ÇOK SAKARYA, EN AZ KEÇİÖREN
Başkan ve yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamalarından dolayı da 478 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştık. En yüksek para cezası, en fazla taraftar önünde oynadığımız Sakaryaspor maçında geldi. Ezeli rakiple yaptığımız maçın faturası 372 bin TL olarak karşımıza çıkmıştı. Göztepe, Manisa FK, Eyüp ve Erzurum FK maçlarında ceza 100 binin üzerindeydi. En düşük ceza Keçiörengücü maçında geldi.
Hangi maçta kaç para ceza aldık?
Sakaryaspor 372.000
Göztepe 152.000
Manisa FK 146. 400
Eyüpspor 131.500
Erzurum FK 108.000
Tuzlaspor 95.000
Çorum FK(Play-Off) 84.500
Boluspor 84.000
Ümraniye(Dep) 69.500
Çorum FK 60.000
Ümraniye 56.000
Boluspor(D) 42.000
G.Birliği 35.000
Keçiörengücü 20.000
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.