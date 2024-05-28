Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı

Kaza, Ömercikler Mahallesi Temel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen F.B. (79) isimli yaşlı kadına, İ.D. kontrolündeki 54 TT 772 plakalı Opel marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kadın daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.