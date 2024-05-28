Milyonlarca emekliye çifte ödeme gelebilir

Tüm emeklilere bayram öncesi 3 bin lira ikramiye ödemesi yatırılacak. Diğer taraftan birçok emeklinin maaş tarihinin bayram sonrasına denk gelmesi de endişe yaratmıştı. Bu da emekliler arasında aylıklarının bayram öncesine çekilmesine ilişkin bir beklenti yarattı. Peki emekli maaşları bayram öncesine çekilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatıracağını duyursa da emekli maaşı tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmadığı için emekli maaşlarının bayramdan öncesine çekilip çekilmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

Bu yıl Kurban Bayramı başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Emekli ikramiyeleri ise 10 Haziran'da başlayarak 14 Haziran'a kadar hesaplara yatmış olacak.

Emekliler aylıkları ise tahsisat numarasına göre ayın 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor, memur maaşları ayık günü olan 15 Haziran ise arife günü olan Cumartesiye denk geliyor. Aylıkların büyük bölümünün yatırılması bayram sonuna kalıyor.

Milyonlarca emekli maaşlarının bayram öncesine çekilip çekilmeyeceğini merak ederken gazeteci Ersoy Dede, emekli maaşları tarihlerine ilişkin bir paylaşımda bulunarak hükümetin bir sürpriz yaparak emekli ikramiyeleri ile emekli aylıklarını aynı gün yatırabileceğini savundu. Ersoy'un paylaşımı emekliler arasında büyük heyecana neden olurken gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi