Kullarspor’dan muhteşem geri dönüş

İLK YARI KARADENİZSPOR ÖNDE

U-17 Ligi Play-Off final maçlarını kaybeden üç takım Derince GB, Gölcük Karadenizspor ve Kullarspor, baraj maçlarında karşı karşıya geldi. Baraj maçında Derince GB ile Gölcük Karadenizspor eşleşti, Kullarspor ise bay çekti. Gölcük Karadenizspor, Derince GB’yi 2-0 yenip, finalde Kullarspor’un rakibi oldu. Karadenizspor-Kullarspor final maçı Avni Kalkavan Stadı’nda oynandı. İlk yarıyı Karadenizspor, 20.dakikada Necati Gül’ün penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

KULLAR 10 KİŞİ KALDI, 1-0’DAN GERİ DÖNDÜ

Maçın ilk yarısını 1-0 mağlup bitiren Kullarspor, 60.dakikada da sol bek Rıdvan Furuncu’nun atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 10 kişi kalan Kullarspor 73.dakikada Asaf Emre Yüce’nin kafa golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarına 1-1 berabere girildi. Maçın hakemi 7 dakika uzatma gösterdi. 80+5’de Kullarspor, Ali Yusuf Koç’un attığı golle maçı penaltılara götürmeden skoru 2-1 yaptı. Maçı 2-1 kazanan Kullarspor, U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek son takım oldu.