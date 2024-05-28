Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk düşerek kafasını zemine çarptı

Olay, Hendek ilçesi Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki A.B. isimli çocuk, evlerinin inşaat halindeki çatısında oyun oynamaya başladı. Bu esnada elindeki demir çubuk elektrik tellerine temas eden çocuk elektrik akımına kapıldı. Yere düşen ve başını zemine çarpan A.B. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, önce Hendek Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.