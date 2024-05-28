18 yıl hapis cezası vardı, uyuşturucu ile yakalandı

Sakarya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda V.D. (30) isimli şahıs, 10 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.