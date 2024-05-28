Yediği dönerin fiyatını fazla bulunca büfede silahla ateş açan şüpheli yakalandı

Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.