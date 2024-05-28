Ben ve benim gibi 60 yaş üzerinde olan Kocaelisporlular çok şanslı…

Kocaelispor’da Ceyhun Güray, Zeki Kaya, Ramis Soydaş, Murat Vatansever, Bülent Baturman, İbriç, Yaşar Altıntaş, Bülent Gürbey, Osman Çakır gibi yıldızları izledik.

Ceyhun Güray ve Bülent Baturman…

Bu iki oyuncu şu dönem futbol oynasalardı, parayla satın alamazdık…

Biz o zaman Amaral, Candeias ve Yusuf Cihat’ı futbolcu diye izlemezdik.

O kadar yetenekli isimlerdi.

Bu oyuncular şimdilerde 60 yaşın üstündeler.

Ceyhun Ağabey 70’e dayandı.

Ceyhun Ağabey ile Bülent Gürbey maçta 4-5 dakika oynayıp, çıktılar.

Bülent Baturman, Osman Çakır ve Murat Vatansever maçı tamamladılar.

… … …

Özellikle Bülent Baturman’ı izlemenizi isterdim…

Topuk pasıyla attığı bir gol varki, mükemmeldi…

Efsaneler ölmez derler ya…

Yetenekler de kaybolmazmış…

Bülent Baturman’da bunu gördük…

… … …

Bu oyuncuları yıllar sonra yeniden izleme fırsatı bulduk.

Tuncay Budakin’in düzenlediği Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış maçında Kocaelispor’un eski şöhretli isimleri sahadaydı.

Bu takımın turnuvada yer alması bizler için çok büyük şans…

Bu fikir kimin aklına geldiyse, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum…

… … …

M.Ali Paşa’da bulunan Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki açılış maçında sadece Kocaelispor’un efsane futbolcularını isimlerini izlemekle yetinmedik.

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkmasında katkısı olan eski Başkan ve yöneticilerimizde unutulmadı.

İsmail Kalkandelen…

Kocaelispor’un Süper Lig’e ilk çıktığı sezondaki Başkanımızdı…

O da açılışa geldi.

Biraz yaşlanmıştı ama Kocaelisporluluğu hala eski yıllardaki gibiydi..

1980’lı yıllardaki heyecanı sanki yeniden yaşıyordu…

… … …

Yaşayanlar değil, rahmetli olanları da unutmadık.

Hayri Kara, Ferruh Duygu, Mustafa Altıntaş, Sadun Gemici, Kamuran Akşar ve Müjdat Afşin…

Pazartesi akşamı Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde Kocaelispor gecesi yaşandı.

Bahri Yavuz da vardı…

Bu kulübün küllerinden doğmasına katkı sağlayan bir isim…

O’nun bu kulübe katkısı hiç unutulmayacak…

… … …

Pazartesi akşamı çok güzel duygular yaşadık…

Kocaelispor’un efsanelerini gördük…

Hepsiyle selamlaştık, maçtan önce konuştuk…

Eski günler, İsmetpaşa Stadı gözümüzün önünden geçti…