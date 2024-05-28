Yol çalışması Şehir Hastanesi trafiğini kilitledi

Bölgede çalışmalar 8 Temmuz’a kadar devam etmesi beklenirken vatandaşlar oluşan trafikten oldukça şikayetçi durumda. Vatandaşlar şikayetlerinde şunları ifade etti:

“- Her sabah Umuttepe'den ve güzergah üzerinde bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşlar olarak Turan Güneş Caddesi’ni kullanmak durumunda kaldığımızda bu trafik sorununu yaşıyorduk. Şimdi ise Kent Konut'tan Şehir Hastanesi'ne giden yolun yapılacak çalışma sebebiyle trafiğe kapatılması ile insanlar tek bir noktadan gitmek istediği için yoğun trafik oluştu. Eski İstanbul Caddesi üzerinden Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen araç trafiği bugün Kent Konut evlerine kadar uzamıştı. Uzun sürecek çalışma sebebiyle trafiğe çözüm bulunması ve vatandaşları hastaneye giden diğer yollara yönlendirilmesi gerekiyor. Yoksa her sabah 10 dakikalık mesafede ki işimize gitmek için 2 saat erken yola çıkmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Bu konuda ilgili birimler şikayetimizi umarım dikkate alır”