Bayındırlık Ihlamur Parkı’na zarar veriliyor

Bölge sakinleri parka zarar veren kişiler ile ilgili yetkililerin bir çözüm bulmasını isterken şunları ifade etti, “Burası Bayındırlık Kalıcı Konutları Ihlamur Parkı. Bazı kendini bilmezler buraya gelerek parka zarar veriyorlar. Bu konuda çözüm bulunmalı. Kamu malına zarar veren ve güvenliğimizi riske sokan bu insanların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz.”