Bayındırlık Ihlamur Parkı’na zarar veriliyor

Bölge sakinleri parka zarar veren kişiler ile ilgili yetkililerin bir çözüm bulmasını isterken şunları ifade etti, “Burası Bayındırlık Kalıcı Konutları Ihlamur Parkı. Bazı kendini bilmezler buraya gelerek parka zarar veriyorlar. Bu konuda çözüm bulunmalı. Kamu malına zarar veren ve güvenliğimizi riske sokan bu insanların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.