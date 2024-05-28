Alev alev yanan otomobilde patlama

Olay, saat 18.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Sümer Sokak’taki Seka Eğitim Sporcu Merkezi’nin (SEKASEM) bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobil motor kısmından bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler büyürken, araçta küçük çapta patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.