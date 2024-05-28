Denize atlamak için tırmandıkları falezde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay, Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi iddiaya göre, denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı. Yükseklik sebebiyle denize atlayamayan ve aşağıya da inemeyen şahıslar, falezlerde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlere tırmanan itfaiye ekipleri iki kişiyi halat yardımıyla kurtardı.
Yapılan kontrollerde, şahıslarda herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.