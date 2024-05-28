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Servisçiler odasının kayıp araçları aranıyor

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Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, 2022 yılındaki genel kurul öncesi odaya ait 2 aracın çekildiğini ve bu araçların yapılan tüm araştırmaya rağmen bulunamadığını açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Servisçiler odasının kayıp araçları aranıyor mask
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ARAÇLAR 2,5 YILDIR YOK

8 Ocak 2022’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı’na Şenol İkizek seçildi. Ahmet Taşçı ile yarışan İkizek, 52 oy farkla seçimi kazanan taraf oldu ve çalışmalarına başladı. Şenol İkizek göreve geldiğinde odanın demirbaşlarını çıkarttı ve kayıtlarda olup görünürde olmayan 2 araç tespit edildi. Yaşanan olay sonrası araçların akıbetine yönelik araştırma başlatıldı. Araştırma sonucu araçların emniyet tarafından çekildiği ortaya çıktı. Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

TOPLAM 7 ARAÇ VARDI 5’İ TESLİM EDİLDİ

Şenol İkizek şunları söyledi:

“-Görevi devraldığımızda odamızın resmiyette olan fakat fiilen olmayan 2 aracı olduğunu gördük. Toplam 7 aracımız odamızın zimmetinde görünüyordu ve 5 araç bize teslim edildi fakat 2 aracın trafikten çekme işlemine maruz kaldığını öğrendik. Bu işlem biz göreve gelmeden önce yapıldı. 2 araç çekilmiş ama araçlar nerede belli değil. Hâlâ da odanın zimmetinde görünen araçlardan bahsediyoruz. Konuyu mahkemeye taşıdık. Geçmiş yönetim araçları hurdaya verildiyse hurda belgesini, vermediyse de araçların odamıza teslimini istiyoruz diyerek dava açtık.

HURDA KAYDI BELGESİ YOK

Hurdaya verildiğini önceki dönem yöneticileri söyledi ama hurda kaydı yok. Suç duyurusunda bulunduk ve mahkemeden cevap geldi. Cevapta çekme işlemi yapıldığı, aracın noterden çekildiği ifade edildi ve herhangi bir usulsüzlük olmadığı belirtildi. Bir üst mahkemeye gittik, bir kez daha araçların fiilen odamızda olmadığını yine belirttik, araçların teslim edilmediğini söyledik. İlk cevapta çekme işleminin doğru olduğu yazıldı, buna biz de yanlış demiyoruz. Evet, araç çekilmiş ama bugün fiilen ortada yok.

NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Araçlar hâlâ odamız zimmetinde ve odaya teslim edilmesini talep ettik. Üst mahkemeye başvurumuz sonrası gelen ikinci cevapta ‘Savcılığın verdiği karar doğrudur, bir usulsüzlük yoktur’ ifadeleri yer aldı. Bugün araçlar nerede bilinmiyoruz, araçları bulunamıyoruz ve ilginçtir akıbetine dair bilgiye de ulaşamıyoruz. Hurdaya verildiyse kaydı nerede? Resmi bir kaydı yok, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız ama araçlarımıza ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için de çalışacağız.” 

 

# ifade, araç, yönetim, Kocaeli, emniyet

28 May 2024 - 23:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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