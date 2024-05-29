Kazalı taksi yol kenarına terk edilmiş vaziyette

Vatandaşlar, “Kaza yapması sonrasında hasar almış taksiler insanların geçiş noktasında harabe halde duruyor. Araç ve yayaların geçişi engellemesini geçtim, görüntü kirliliği oluşturuyor. Sokaklar araba mezarlığı mı? Kamuya ait ortak kullanım alanına şahsi olarak bu şekilde araç bırakılması ne kadar doğru. Bu araçlar yol kenarında yer almamalı.” diye yetkilileri göreve çağırdılar.