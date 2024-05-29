Kullar-Yuvacık bölgesi yolcu tartışmasına çözüm bulunmalı

Kullar otobüslerine de güzergahları üzerinde yolcu aldırtmıyorlar. Bu böyle olunca Kullar otobüsleri de D100 yolunda bulunan Vezirçiftliği sanayi durağından Yuvacık araçlarının yolcu almasına karşı çıktı. Konudan en çok yolcular mağdur oluyor. Yetkililer devreye girerek gerekeni yapmalı.” diye görüş belirtiyorlar.