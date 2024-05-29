Bölge sakinleri “ Körfez Yarımcı Hacıosman Mahallesi’nde trafik sorunu bulunuyor. Bu konuya değinirseniz sevinirim. Araçlar park halinde kaldırımları ve yolu işgal ediyor. Bu durumda öğrenciler yoldan geçmek zorunda kaldığı için her gün kaza ile karşı karşıya kalıyorlar. Yola taşan araç parkları da trafiği sıkıştırıyor ve dönüşleri zorlaştırıyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olursa ve ilgili birimler denetleme yaparsa sorunun çözüleceğine inanıyoruz.” şeklinde şikayetlerini dile getirdiler.
Yarımca Hacıosman’da gelişigüzel park yapılıyor
Körfez Yarımcı Hacıosman Mahallesi’nde oturan bir vatandaşlar bölgede yapılan araç parkları hakkında şikayetçi durumda.
29 May 2024 - 02:00 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.