Yarımca Hacıosman’da gelişigüzel park yapılıyor

Bölge sakinleri “ Körfez Yarımcı Hacıosman Mahallesi’nde trafik sorunu bulunuyor. Bu konuya değinirseniz sevinirim. Araçlar park halinde kaldırımları ve yolu işgal ediyor. Bu durumda öğrenciler yoldan geçmek zorunda kaldığı için her gün kaza ile karşı karşıya kalıyorlar. Yola taşan araç parkları da trafiği sıkıştırıyor ve dönüşleri zorlaştırıyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olursa ve ilgili birimler denetleme yaparsa sorunun çözüleceğine inanıyoruz.” şeklinde şikayetlerini dile getirdiler.