Ertuğrul Gazi sakinleri elektrik kesintisinden şikayetçi

Mahallede ikamet eden vatandaşlar şikayetlerini, “Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde oturuyorum. Mahallemizde habersiz ve açıklamasız bir şekilde hafta sonu da dahil olmak üzere 7-8 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. Bakım yapılacaksa da bu durumda önceden bilgilendirme yapılmalı. Bu kesintilerden oldukça mağduruz ve çözüm bulamıyoruz. Yetkililer bu konuda gereken aksiyonları almalı.” şeklinde dile getirdiler.