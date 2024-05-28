Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü

Erzurum Kongre Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu H.C'ye (8), dönüş yapmaya çalışan M.A. idaresindeki 34 KIR 417 plakalı çöp kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. H.C'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.