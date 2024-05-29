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Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

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Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, 2023- 2024 eğitim öğretim sezonu 12.sınıf öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. 87 öğrenci mezun eden Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi 'nde mezunlar keplerini atarak eğlendiler.

Muhammet Emin Can
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Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı mask
Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı
Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı
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TÜM ÖĞRENCİLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

 

Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 12.sınıf öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Bu yıl 87 öğrencinin mezun olduğu okulun mezuniyet töreni okul binasında gerçekleşirken, Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Haldız, Veli Haldız ve Osman Demir özel günlerinde mezunları yalnız bırakmadı. Törende Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı, Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdürü Orçun Barış, okul öğretmenleri ve veliler de katıldı. Lise ile hazırlıklı lisede eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Haldız, Veli Haldız, Osman Demir, öğretmenler ve okulda birlikte zaman geçirdikleri isimler tarafından plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

 

OKULU DERECEYLE BİTİRENLER AÇIKLANDI

 

Lise eğitimini tamamlayan öğrencilere plaketler takdim edildi. Okulu dereceyle bitiren öğrenciler de törende açıklandı. Okul üçüncüsü İrem Dişli ve Ceren Günca (Hazırlıklı Lise), ikincisi Öykü Defne Bozdağ ve Alara Boztuna (Hazırlıklı Lise), birincisi ise Ceren Elmalı ve Ilgaz İpek Aygün (Hazırlıklı Lise) olarak ilan edildi. Okul birincileri her yıl okulu birincilikle tamamlayanlarının isimlerinin yer aldığı kütüğe isimlerini çaktı. Bayrak ve flamanın devir teslimi de mezuniyet töreninde yapıldı. Mezun olan öğrenciler bir dönem önce mezun olanlardan aldıkları bayrak ve flamayı kendilerinden sonra gelecek olan mezunlara devrettiler. Tören sonu anasınıfından bu yana Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencisi olan mezunlar tüm mezun öğrenciler adına mezuniyet pastasını kesti. Pasta kesimi sonrası konfetiler eşliğinde kepler fırlatıldı.

 

SİZLER YEPYENİ HİKÂYELER YAZACAKSINIZ

 

Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdürü Orçun Barış "Sizleri çok seviyoruz ve hepinizi çok özleyeceğiz. Çok anılar biriktirdik, büyüdünüz ve büyüdük ama artık ayrılık vakti geldi. Hayatınızın bir sonraki aşamasında da çok başarılı olacağına inanıyoruz. Gençler çok daha fazla çalışmalısınız, yapay zekânın hayatımıza girmesiyle bizim yapabildiğimiz pek çok mesleği yapabileceğini sakın unutmayın. Yetkinliklerinize odaklanacak ve buna göre hareket edeceksiniz. Tek yapmanız gereken algınızı açık tutmak ve yeniliklere ayak uydurmak. Sizler yeni hikâyeler yazacaksınız. Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye'nin farklı kentlerinde okulumuz sizden önce mezun olan arkadaşlarınız tarafından çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Her zaman onların yanındayız, sizlerin de her daim yanındayız. Yolunuz bilimin yolu olsun" dedi.

 

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

BİRLİKTE TAKİP ETTİLER: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi mezuniyet programı düzenlendi. Mezuniyeti Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Haldız, Fatih Haldız, Osman Demir ve Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı birlikte takip etti.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

VELİLER VE ÖĞRETMENLER YANLIZ BIRAKMADI: Kartepe’deki Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde gerçekleşen Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde öğretmenler ve veliler mezunları yalnız bırakmadı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

87 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, bu yıl 87 öğrenciyi mezun ediyor. Mezun olan öğrenciler düzenlenen mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

CEREN ELMALI FATİH HALDIZ'DAN ALDI: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nin okul birincisi Ceren Elmalı plaketini Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız’dan aldı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

ILGAZ İPEK AYGÜN VELİ HALDIZ'DAN ALDI: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi hazırlı lise okul birincisi Ilgaz İpek Aygün plaketini Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Veli Haldız’dan aldı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

ÖYKÜ DEFNE BOZDAĞ OSMAN DEMİR'DEN ALDI: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi okul ikincisi Öykü Defne Bozdağ plaketini Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Osman Demir’den aldı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

ALARA BOZTUNA VE İREM DİŞLİ'YE KALCI TAKDİM ETTİ: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nin hazırlıklı lise okul ikincisi Alara Boztuna (sol) ve Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi okul üçüncüsü İrem Dişli plaket aldı. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Müdürü Mahmut Kalcı plaketleri takdim eden isim oldu.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

BARIŞ, CEREN GÜNCA'YA TAKDİM ETTİ: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdürü Orçun Barış, Kocaeli Bahçeşehir Koleji Hazırlıklı Anadolu Lisesi’nin okul üçüncüsü Ceren Güncay’a plaketini takdim etti.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

BAYRAK VE FLAMA TESLİM EDİLDİ: Plaket teslimleri sonrası Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri mezunları ile 11.sınıf öğrencileri arasında bayram ve flama devir teslim töreni yapıldı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

BİRİNCİLER KÜTÜĞE İSİMLERİNİ ÇAKTI: Mezuniyette Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi ve Hazırlıklı Lise okul birincileri, kendilerinden önceki okul birincilerinin de isimlerinin yer aldığı kütüğe isimlerini çaktı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

TÜM MEZUNLARA PLAKETLER VERİLDİ: Organize edilen mezuniyet töreninde tüm mezunlara plaket verildi. Öğrencilerin isimleri anons edilirken davetli isimler, öğretmenler ve okul görevlileri plaketleri takdim ettiler.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

FATİH HALDIZ PLAKETİNİ TAKDİM ETTİ: Bu yılki mezunlar arasında Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız’ın kızı Berrin Haldız da vardı. Lise eğitimini tamamlayan Berrin Haldız’a plaketini amcası Fatih Haldız takdim etti.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

MÜDÜR BARIŞ DESTEĞİNİ İFADE ETTİ: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi Müdürü Orçun Barış, mezuniyetteki konuşmasında bundan önceki mezunlarının her daim yanında olduklarını ve bu yılın mezunları için de aynısının geçerli olduğunu belirtti.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

MEZUNİYET PASTASINI KESTİLER: Kocaeli Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi mezunları törende mezuniyet pastası kestiler. Pastayı tüm mezunlar adına anasınıfından lise eğitimine kadar Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde eğitim gören mezunlar kesti.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

GERİ SAYIM BİTTİ KEPLER ATILDI: Mezuniyet töreni finalinde 10’dan geri sayıldı ve geri sayım sonunda kepler, patlatılan konfetilerle birlikte fırlatıldı.

Bahçeşehir'de lise mezunları kep attı

OKUL BAHÇESİNDE KOKTEYL DÜZENLENDİ: Tören sonunda okul bahçesinde kokteyl verildi. Programa özel hazırlanan yiyecekler eşliğinde sohbetler edildi ve günün anısında fotoğraf çekinildi.

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29 May 2024 - 00:07 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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