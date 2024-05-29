Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Çarşamba günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Derince, İzmit, Dilovası, Gebze, Çayırova, Kartepe’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|SEDAŞ Web Sitesi
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|60274
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI
|ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|29.05.2024
|09:00
|17:00
|60308
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU
|5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER
|29.05.2024
|01:00
|03:00
|60360
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DURAKLI, ELBIZLI
|3601., SEDA SK.
|29.05.2024
|09:00
|13:00
|60367
|KOCAELİ
|GEBZE
|MİMAR SİNAN, ULUS
|13. SK., 14. SK., 15. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 2161., 2161. SK., 8. SK.
|29.05.2024
|08:30
|10:00
|60368
|KOCAELİ
|GEBZE
|MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN
|10. SK., 15., 16., 16. SK., 3. SK., 3/1. SK., 4., 4. SK., 4/1. SK., 4/2. SK., 5. SK., 6. SK., 6/1. SK., 7. SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD.
|29.05.2024
|10:00
|12:00
|60369
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU
|1320. SK., 2301. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., FATİH CD., OSMAN GAZI
|29.05.2024
|13:00
|16:00
|60386
|KOCAELİ
|İZMİT
|HASANCIKLAR
|HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ
|29.05.2024
|13:00
|16:00
|60389
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ
|ÇÖRTLENCE SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI
|29.05.2024
|09:00
|12:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.