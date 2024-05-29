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Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak

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Kocaeli’de 29 Mayıs Çarşamba günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak mask
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SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında 29 Mayıs Çarşamba günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Derince, İzmit, Dilovası, Gebze, Çayırova, Kartepe’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

 SEDAŞ Web Sitesi
PK Koduİl İlçe MahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
60274 KOCAELİDERİNCEÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALIALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER29.05.202409:0017:00
60308KOCAELİİZMİTAKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, BENT SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER29.05.202401:0003:00
60360KOCAELİDİLOVASIDURAKLI, ELBIZLI3601., SEDA SK.29.05.202409:0013:00
60367KOCAELİGEBZEMİMAR SİNAN, ULUS13. SK., 14. SK., 15. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 2161., 2161. SK., 8. SK.29.05.202408:3010:00
60368KOCAELİGEBZEMIMAR SINAN, MİMAR SİNAN10. SK., 15., 16., 16. SK., 3. SK., 3/1. SK., 4., 4. SK., 4/1. SK., 4/2. SK., 5. SK., 6. SK., 6/1. SK., 7. SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD.29.05.202410:0012:00
60369KOCAELİÇAYIROVAADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU1320. SK., 2301. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., FATİH CD., OSMAN GAZI29.05.202413:0016:00
60386KOCAELİİZMİTHASANCIKLARHASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ29.05.202413:0016:00
60389KOCAELİKARTEPEÇEPNI, ÇEPNİÇÖRTLENCE SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI29.05.202409:0012:00

Kaynak: Haber Merkezi

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29 May 2024 - 00:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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